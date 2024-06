Ämterübergabe beim Rotary Club Esslingen

Foto: L. Staib

Am 25. Juni 2024 fand beim Rotary Club Esslingen nun bereits die Ämterübergabe statt: Nach einem spannenden Clubjahr übergab Präsident Hagen Schröter, Geschäftsführer der EWB Esslingen Wohnungsbau GmbH, sein Amt – symbolisiert durch eine neu gestiftete, glänzende Rotary-Amtskette – an den Esslinger Architekten Hermann Falch, der unter dem Motto „Zukunft wagen – aus der Vergangenheit lernen“ dem Club vorstehen wird. Die Rotarier/-innen durften vor einer Woche die neu gestalteten Räumlichkeiten der Esslinger Burg erkunden, fachkundig geführt durch den Esslinger Ersten Bürgermeister Ingo Rust, der zusammen mit Hagen Schröter über den Burgverein beachtliche Spenden der Bürgerschaft, des Gemeinderates und weiterer Sponsoren eingeworben hat. Zahlreiche gemeinnützige Aktionen planen die Esslinger Rotarier: Seit über 30 Jahren beteiligen sich Rotarierinnen und Rotarier mit befreundeten Clubs am traditionellen Tagesausflug von Altenheimbewohnern in die Wilhelma, seit vier Jahren mit Bewohnern des Obertor-Pflegeheimes, denen diese Zuwendung reichlich Freude bereitet. Ein anderes Projekt sind die „Saftzwerge“: Aus Äpfeln heimischer Streuobstwiesen entsteht leckerer Apfelsaft, eine gelungene Projektkombination zur Nutzung regionaler Landwirtschaftserzeugnisse und pädagogisch sinnstiftender Jugendarbeit. Durch gemeinsame Anstrengung erwirtschaftet der Rotary Club Esslingen jedes Jahr ein Spendenaufkommen von ca. 30.000,- € für gemeinnützige Projekte.

L. Staib