Aemilia und Temmis verzaubern das KOMMA

Foto: Das KOMMA

Mit einem atmosphärischen Konzertabend von Temmis und Aemilia ging bei uns der Monat November erfolgreich zu Ende. Zahlreiche Besucher:innen sorgten für eine lebendige, warmherzige Stimmung und machten den Abend zu einem echten Highlight.

Temmis überzeugten mit ihrem charakteristischen Mix aus Indie, Elektro und einer gehörigen Portion Live-Energie. Die Band schaffte es mühelos, das Publikum mitzureißen und gleichzeitig eine intime Nähe aufzubauen: ein Sound, der sowohl tanzbar als auch emotional ist.

Aemilia, unterstützt von Musiker Edward Hunt, präsentierte feinfühlige Vocals, moderne Pop-Elemente und klare elektronische Linien. Die Zusammenarbeit brachte eine besondere Klangtiefe auf die Bühne, die vom Publikum begeistert aufgenommen wurde.

Für die passende Versorgung sorgte wie immer die Café-Bar, die das Publikum zuverlässig und herzlich mit Getränken betreute: ein angenehmer Rahmen für einen rundum gelungenen Konzertabend.

Damit endet der November ausgesprochen erfolgreich und wir starten mit umso größerer Vorfreude in den Konzertmonat Dezember.

Eine herzliche Einladung an alle: Ob bei der nächsten EA80-Show oder der weihnachtlich angehauchten Dragshow Diva 8 – auch im Dezember warten abwechslungsreiche und besondere Abende auf euch!