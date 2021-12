Adventsmusik bei Kerzenschein in der Südkirche

Nun komm, der Heiden Heiland! Am Samstag, 18. Dezember findet in der Südkirche ein kleines Orgelkonzert bei Kerzenschein statt. Fabian Grosch wird Choralvorspiele und Choräle sowie weitere Werke von Johann Sebastian Bach und Komponisten der Gegenwart spielen. Der Eintritt ist frei, über eine Spende freuen wir uns. Der Beginn ist um 16 Uhr. Bitte kommen Sie rechtzeitig wegen der Nachweis- und Registrierungserfordernisse. Wenn Sie uns besuchen möchten, sollten Sie entweder 3x geimpft (geboostert) sein oder Sie haben eine Grundimmunisierung oder Genesung, die weniger als sechs Monate her ist. Falls Ihre Impfung oder Ihr Positiv-Nachweis älter als 6 Monate ist, bringen Sie bitte einen zusätzlichen tagesaktuellen negativen Testnachweis mit (2G+).