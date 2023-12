Adventsmarkt RSKN

Foto: Bildquelle: Patrick Störmer

Am Samstag, den 02.12.2023 findet wieder der beliebte Adventsmarkt im Zentrum Sulzgries statt. Der Bürgerausschuss RSKN lädt Sie ein zwischen 10:00 und 14:30 Uhr vorbeizuschauen und die Vorweihnachtszeit einzuläuten. Auch in diesem Jahr werden der Sängerbund RSKN, der Posaunenchor des CVJM und natürlich unsere Kindergärten für einen schönen musikalischen Rahmen sorgen. Die Landfrauen verkaufen Selbstgestricktes – die Kindergärten gebastelte Waren. Der TSV RSK steht mit Rat und Tat zur Verfügung und ist mit mehreren Abteilungen vor Ort, ebenso der Bürgerausschuss, der über seine Arbeit informiert und gerne für Gespräche und Anregungen bereitsteht. Auch für das leibliche Wohl ist mit Glühwein, Punsch, Gegrilltem und Waffeln gesorgt. Mit dabei sind auch die Kinder der Orangenaktion des CVJM. Ein Besuch lohnt sich also! Kommen Sie vorbei, wir freuen uns sehr!