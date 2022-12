Adventsmarkt in RSKN

Foto:

Herzliche Einladung zum Besuch des Adventsmarktes in RSKN am Samstag, 10. Dezember 2022 von 10-15 Uhr am Zentrum Sulzgries. Die Landfrauen verkaufen Selbstgestricktes – die Kindergärten gebastelte Waren. Die Ski-Abteilung des TSV RSK steht mit Rat und Tat in Sachen Ski-Ausfahrten parat und bei Miteinander-Füreinander können Sie sich über die Angebote des Vereins informieren. Die Stadtgefährten-Ausstellung „Viele Teile, eine Stadt“ mit den Beiträgen aus RSKN kann nochmals beim Stand des Bürgerausschusses RSKN betrachtet werden und für das leibliche Wohl und musikalische Aufführungen ist ebenfalls gesorgt. Ein Besuch lohnt sich also!