Adventsmarkt 2024

Herzliche Einladung zum Besuch des Adventsmarktes in RSKN am Samstag, 30. November 2024 von 10-14 Uhr am Zentrum Sulzgries. Die Landfrauen verkaufen Selbstgestricktes – die Kindergärten gebastelte Waren und Kulinarisches. Die Ski-Abteilung ist mit dem traditionellen Grillstand und mit Rat und Tat in Sachen Ski-Ausfahrten vertreten. Bei der Fußball-Abteilung des TSV RSK gibt es die klassischen Burger und bei Miteinander-Füreinander können Sie sich über die Angebote des Vereins informieren. Beim Stand des Bürgerausschusses RSKN gibt es die aktuellen Themen aus dem Bürgerausschuss mit Blick auf die Einwohnerversammlung im März 2025. Daneben findet um 11.30 Uhr das gemeinsame Singen der Kindergärten in RSKN statt und der Nikolaus schaut ebenfalls vorbei. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Ein Besuch lohnt sich also! Schauen Sie einfach vorbei!