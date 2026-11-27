Foto: Karolina Scheller

Zu einem stimmungsvollen Adventskonzert lädt das Kammerorchester Esslingen am Sonntag, 6. Dezember, um 17 Uhr in die mittelalterliche Franziskanerkirche ein. In der besonderen Atmosphäre des historischen Kirchenraums, der ausschließlich vom Licht des Kerzenlabyrinths erhellt wird, erwartet die Besucher wieder eine knappe Stunde festlicher und besinnlicher Musik. Auf dem Programm stehen Werke aus verschiedenen Epochen, die mit ihrer stilistischen Vielfalt den Zauber der Adventszeit zum Ausdruck bringen – von romantischer Streichermusik über festliche Weihnachtschoräle Johann Sebastian Bachs bis hin zu tänzerischer Musik des Barock. Ein besonderer Höhepunkt ist das Konzert für Blockflöte und Orchester von Giuseppe Sammartini mit der Solistin Bettina Schell. Die musikalische Leitung hat Mathis Krause. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.