Adventsfenster-to-go sind weiter möglich!

Foto: Hable

Vieles ist dieses Jahr anders – aber rausgehen ist im Rahmen der aktuellen Regeln weiter möglich. Am Sonntag, 20. Dezember sind Sie herzlich eingeladen, zum Einbruch der Dunkelheit einen Adventsspaziergang zu machen. Es gibt an den Zielen der Spaziergänge das „Adventsfenster to go“, das Adventsfenster zum Mitnehmen: das kann ein dekoriertes Fenster, ein Fenster welches eine Geschichte erzählt oder auch eine einfache Lichtinstallation sein, oder… Dort wartet zum Mitnehmen und Weitergehen auch eine kleine Geschichte, ein Gebet, ein Lied oder ein Segen. Machen Sie sich auf den Weg: in die Parkstraße 28 (Familie Raisch), die Faißtstraße 5 (Familie Hable) und die Parkstraße 71 (Familien Maute und Teuscher).

Leider fällt dieses Jahr am Heiligen Abend auch die beliebte ökumenische Familienkrippenfeier mit dem Vorstadtkrippenspiel, das regelmäßig Hunderte von Besuchern anzog, aus. Die inzwischen eingetretene Gesamtsituation macht die geplante Durchführung im Schulhof der Pliensauschule unmöglich. Herzlichen Dank an alle, die sich hier bereits in den vergangenen Wochen engagiert haben und bleiben Sie gesund! Über alternative Angebote werden die Kirchen in den nächsten Tagen informieren.