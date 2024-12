Adventsfenster, Adventskonzert und Kontonummer

Foto: Schweizer

Herzliche Einladung zum nächsten „Adventsfenster kompakt” mit Singen, Hören und Genießen! Gemeinsam mit dem Posaunenchor und unseren Kindergärten wollen wir Lieder zum Advent und Weihnachten singen und passende Geschichten und Gedichte hören. Danach gibt es Punsch und Plätzchen – wir freuen uns auf die Gemeinschaft von Jung bis Alt… Der nächste Termin ist am kommenden Mittwoch, 11. Dezember, 17.30 Uhr beim Pflegeheim Hohenkreuz. Dauer: ca. 40 Minuten. Bitte eigenen Becher mitbringen! Die Veranstaltungen finden auch bei Regen statt.

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten am Zweiten Advent – in St. Bernhardt (9:30 Uhr) und Hainbachtal (10:45 Uhr) mit Pfarrer Christoph Schweizer, in der Hohenkreuzkirche (10:30 Uhr) “einANDERERgottesdienst” mit Sabine Janssen und Margit Grünhaupt.

Ausblick: Wir freuen uns auf das Adventskonzert des Südwestdeutschen Kammerchores Tübingen, am 15. Dezember ab 19 Uhr in der Hohenkreuzkirche. „‘Himmelsklänge‘ – Chormusik zum Advent“ ist das Konzert überschrieben. Der renommierte Chor war bereits mehrfach in der Hohenkreuzkirche zu Gast, deren Akustik und Atmosphäre sich hervorragend für Chorkonzerte eignet. Der Chor singt Vertonungen von Albert Becker, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Judith Weir, Johannes Brahms u.a. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Falsches Spendenkonto. Bitte beachten: Bei unserer diesjährigen Spendenbitte wurden leider fehlerhafte Überweisungsformulare versandt. Unser richtiges Spendenkonto hat die IBAN DE35 6129 0120 0041 2660 05. (Beim Formular fehlt die letzte Null.) Wir freuen uns über Ihre Spenden. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.