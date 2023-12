Advent und Weihnachten in der Südkirche

Foto: Cornelia Krause

Mit dem Glockenläuten um 17.30 Uhr wird an jedem Samstagabend der Sonntag eingeläutet. Am 16.12, vor dem 3. Advent, lädt Pliensauvorstadt live zu diesem Zeitpunkt im Freien auf dem Roten Platz zu einer ökumenischen Andacht an – mit den Turmbläsern, die immer wieder von der Südkirche aus zu hören sind und mit Margarete Teuscher. Im Anschluss gibt es noch etwas zu Trinken. Am Sonntagmorgen wird um 9.30 Uhr ein adventlicher Gottesdienst mit Pfarrer Christoph Bäuerle gefeiert. Und dann ist es schon soweit! In diesem Jahr fallen der 4. Advent und der Heilige Abend beide auf den 24. Dezember!

Um 15.30 Uhr laden wir zum Ökumenischen Gottesdienst mit Krippenspiel ein. 26 Kinder singen, üben und freuen sich seit Mitte November darauf, den Kirchenraum mit der großartigen Botschaft zu bespielen, dass Gott Mensch geworden und in dem Kind Jesus geboren worden ist. “Wer´s glaubt, wird selig!” heißt das Krippenspiel – und wir nehmen das ernst. Der Gottesdienst wird von Pfarrer Jobin George von der Katholischen Gesamtgemeinde und Pfarrerin Cornelia Krause gemeinsam gestaltet.

Um 17.30 Uhr findet die traditionelle Feier zum Heiligen Abend statt, mit vielen Weihnachtsliedern und mit dem Zymbelstern der Orgel, der nur in diesen Weihnachtstagen beim Schlusslied “O du fröhliche” mit seinem glitzernden Klang zum Einsatz kommt. Durch den Gottesdienst führt Pfarrerin Krause.

Jeder Tag beginnt nach dem jüdischen Kalender am Abend. Von daher erklärt sich auch, dass der Heilige Abend der Auftakt zu den beiden Christfest-Tagen und einer großen Festzeit darstellt. Am 1. Feiertag, dem 25. Dezember, laden wir auf 9.30 Uhr zu einem Christfestgottesdienst mit Pfarrer Ralf Vogel ein. Ein kleiner Projektchor wird den Gottesdienst musikalisch mitgestalten, die Weihnachtslieder werden an der Gitarre begleitet.

Herzliche Einladung in die Südkirche!

Alle weiteren Gottesdienste der Evangelischen Stadtkirchengemeinde finden Sie unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de.