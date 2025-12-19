Advent und Weihnachten in der Südkirche

Foto: Hartmut Schmid

Der Verein Pliensauvorstadt live lädt auch am letzten Adventssamstag auf den Roten Platz ein – mit einer Bläsergruppe und einer kleinen Besinnung. Im Anschluss gibt es etwas zu Trinken. Es beginnt jeweils um 17:30 Uhr, wenn die Glocken der Südkirche den Sonntag einläuten.

Am 4. Advent, 21. Dezember, wird es im Gottesdienst der Südkirche mit Pfarrer i.R. Freimut Bott um Maria und ihre Begegnung mit einem Engel gehen. Und dann ist es schon so weit!

Am Heiligen Abend werden viele Familien zum Krippenspiel in die Familienkirche (St. Elisabeth) erwartet – die Feier beginnt um 15:30 Uhr mit Gemeindereferentin Serafina Kuhn.

Um 17.30 Uhr findet die Christvesper zum Heiligen Abend statt – ein mutmachender Gottesdienst mit einem kleinen Team Jugendlicher und vielen Weihnachtsliedern. Besonders: Der immer wiederkehrende Zymbelstern der Orgel, der nur an Weihnachten beim Schlusslied “O du fröhliche” mit seinem glitzernden Klang zum Einsatz kommt. Durch den Gottesdienst führt Pfarrerin Cornelia Krause.

Am 1. Feiertag, 25. Dezember, laden wir auf 10:30 Uhr zu einem gemeinsamen Gottesdienst mit Pfarrer Christoph Bäuerle in die Stadtkirche St. Dionys ein.

Am 2. Feiertag, 26. Dezember, findet um 17 Uhr die Waldweihnacht zusammen mit der Evangelischen Kirchengemeinde Zollberg statt – in diesem Jahr an der Waldbühne des TSG Esslingen, Neuffenstraße 87. Eine Bläsergruppe begleitet die Lieder und im Anschluss ist Zeit zur Begegnung mit Glühwein / Punsch und Gebäck. Die Information über alle weiteren Gottesdienste der Evangelischen Stadtkirchengemeinde lässt sich unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de finden.