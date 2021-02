Adieu. Auf Wiedersehen – Rituale in der Familie

Foto:

Schon die Allerkleinsten, die das erste Mal sich daran gewöhnen, in der Kita zu bleiben, üben den Abschied. Wenn sie größer werden, werden sie sicherer in den alltäglichen kleinen Verabschiedungen. Doch jeder kleine Abschied bleibt durchlässig für größere Abschiede und damit auch anfällig für Ängste, Verlassenheitsgefühle, Trauer. Rituale helfen, Abschiede zu gestalten und Sicherheit und Vertrauen zu gewinnen. Der Abend „Adieu. Auf Wiedersehen“ wird am 1. März, 20 bis 21.30 Uhr als Zoom-Konferenz stattfinden. Die ganze Reihe „Gute Nacht. Frohe Ostern. Rituale in der Familie“ will mit Impulsen, Hintergründen und praktischen Beispielen zu einer hilfreichen und schönen Gestaltung von Lebensübergängen ermutigen. Auch Menschen, die keine oder eine unterschiedlich ausgeprägte religiöse Haltung haben, können für ihr (Familien-)Leben passendes finden. Die Leitung hat Cornelia Krause, City-Pfarrerin und Begleiterin geistlicher Übungen. Die Anmeldung zu diesem Angebot in Kooperation mit der Ökumenischen Familienbildungsstätte kann bei der FBS www.fbs-esslingen.de erfolgen.