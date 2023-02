ADFC Radbasar am 18. März in der Schelztorhalle

Foto:

Am Samstag 18. März 23 veranstaltet der ADFC Esslingen seinen jährlichen Radbasar in der Schelztorhalle. Gebrauchte, fahrfähige Räder und Fahrradanhänger können also neue Besitzer:innen finden. Fahrradteile werden nicht verkauft.

Und das ist der Zeitplan:

09:30 – 11:00 Uhr: Annahme der Räder. Den Preis können die Verkäufer:innen selbst festlegen, sie können sich dabei aber auch von erfahrenen ADFCler:innen beraten lassen.

11:30 – 12:30 Uhr: Besichtigung und Verkauf

12:30 – 13:30 Uhr: Auszahlung der Verkaufserlöse abzgl. der Verkaufsgebühren bzw. Abholung der nicht-verkauften Räder

Neu in diesem Jahr ist, dass hochwertige Räder, z.B. Pedelecs auch selbst verkauft werden können. Auf diese Weise besteht Gelegenheit, den bisherigen Gebrauch zu erläutern und beispielsweise die Funktionstüchtigkeit eines Pedelec-Akkus plausibel zu machen. Dafür fällt eine Stellplatzgebühr an.

Ob im Jahr 2023 eher Kinderräder oder Gravel-Bikes der Renner werden, darauf sind wir alle gespannt.

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC ist die größte Interessenvertretung für Radfahrer:innen weltweit und hat mehr als 220.000 Mitglieder, der Kreisverband Esslingen hat ca. 1.400 Mitglieder.

Wir setzen uns für die Verkehrswende mit dem Fahrrad im Mittelpunkt und damit für mehr Klimaschutz, Sicherheit, Gesundheit und Lebensqualität ein.

Wir wollen, dass Deutschland Fahrradland wird, damit das Fahrrad mehr Platz bekommt und die Gesetzgebung fahrradfreundlicher wird.

Wir wollen, dass überall gute Radwege gebaut werden, auf denen alle Menschen sicher und komfortabel Rad fahren können.

Der ADFC ist parteipolitisch neutral, aber parteiisch, wenn es um die Interessen Rad fahrender Menschen geht. Daher setzen wir uns als verkehrspolitischer Verein und Fahrradlobby für die konsequente Förderung des Fahrradverkehrs ein.

Interessiert? https://esslingen.adfc.de/sei-dabei

Kontakt: thomas.albrecht@adfc-bw.de