Acryl Workshop

Foto: Passarge

Am Samstag, 28.06.2025 von 10 bis 14 Uhr findet der nächste Workshop im Atelier des Kunstvereins ARTTRA in der Martinstr. 27, in 73728 Esslingen statt.

Durch Experimente mit verschiedenen Maltechniken erschließen wir neue malerische Möglichkeiten. Wir beschäftigen uns mit den verschiedenen Möglichkeiten, ein Bild zu beginnen und eine stimmige Komposition zu finden. Die ersten schwierigen Schritte ein Bild zu planen, es anzulegen und das eigene Arbeitsvorgang zu organisieren, werden begleitend beraten. Jeder Teilnehmer wird individuel unterstützt. Als Bildeinstieg dienen eigene Skizzen, bereits aufgegebene Bilder oder einfach nur ein Farbklecks.

Bei unserer Arbeit achten wir darauf, dass wir das Detaillierte vermeiden, wobei auch figurative Elemente durchaus willkommen sind. Der Workshop eignet sich sowohl für Anfänger*innen als auch für Fortgeschrittene. Experimentierfreude und Neugier sind von Vorteil.

Bitte Leinwände und Farben sowie vorhandene Pinsel, Spachtel, Mallappen, Arbeitskleidung nach Möglichkeit mitbringen. Sondermaterialien und weiße Farbe werden gestellt. Weitere Infos und Anmeldung: Ildiko Passarge, Email: ildiko.passarge@web.de. Tel: 0160-91091769, www.ildiko-passarge.de