Abschaltfest am 15. April 13 Uhr in Neckarwestheim

Foto: ausgestrahlt eV

Nein, Atomkraft ist nicht nachhaltig!

Nachhaltigkeit ist ein Begriff aus der Forstwirtschaft. Nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern bedeutet, dass in einem Wald nur so viele Bäume geschlagen werden wie nachwachsen. Der Begriff ist mehr als 300 Jahre alt. Damals war Abfall nur ein Problem, wenn er in unmittelbarer Nähe auftrat.

Heute ist das anders: Die Radioaktivität aus Tschernobyl hat fast 2.000 km entfernt unsere Waldböden und Wiesen kontaminiert, so dass unsere Milch eine erhöhte radioaktive Strahlung aufwiesen und Mütter Milchpulver für ihre Kleinkinder beschafften. Die Reaktorkatastrophe von Fukushima hat zu Recht den deutschen Atomausstieg angestossen. Die atomaren Abfälle strahlen noch Millionen von Jahren. Wer wird in nur 10.000 Jahren noch lesen können, was in „Castor“-Behältern drin ist und warum man sie nicht aufmachen darf?

Am 15. April 2023 ist die atomare Stromerzeugung in Deutschland Geschichte.

Wir in Esslingen haben’s bequem: wer um 11:19 Uhr in den Metropolexpress steigt, ist um 12:11 Uhr in Kirchheim/Neckar und kommt gut mit Hilfe eines der Shuttle-Busse zum Ausstiegsfest und auch wieder zurück.

Aber kann es nicht ein Atomkraft-Revival geben? Nicht bei nüchterner Kostenrechnung, denn Energie aus Wind und Sonne wird immer günstiger und hinterlässt viel weniger problematischen Müll, Stromspeicher und

die Steuerung der elektrischen Lasten wird uns helfen.

Nur Ausbauen müssen wir die erneuerbaren Energien halt noch …

Kontakt: KlimagerechtigkeitES@posteo.de