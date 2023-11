Abendgottesdienste, Vortrag, Kinderbibeltage

Foto: Christoph Schweizer

Wir haben eine Reihe von Veranstaltungstipps für Sie:

Abendgottesdienst „Gang ins Freie“ am 19. November um 18 Uhr im Gemeindezentrum Hainbachtal (Alte Talstraße 52), mit Pfarrer Christoph Schweizer und Team. Im Mittelpunkt steht die Friedensbitte „Verleih uns Frieden“.

Vortrag “Freiheit” mit Uwe Bork, Dienstag, 21. November, 19 Uhr im Saal der Hohenkreuzkirche. Eintritt frei, Spenden willkommen. Freiheit steht weit oben auf der Liste der Werte, die uns wichtig sind. Freiheit ist auch heute noch gefährdet und umstritten. Müssen wir es beispielsweise hinnehmen, wenn unsere persönliche Freiheit eingeschränkt wird, um die Umwelt zu retten? Gehört es zur Freiheit der Meinungsäußerung, wenn “soziale Netzwerke” mit Fälschungen und Lügen Politik machen? Uwe Bork, Autor, Journalist und Mitarbeiter der Tübinger ‘Stiftung Weltethos’, zeigt, wo Freiheit bedroht ist, aber auch, wie wir sie stärken können und müssen.

Salbungsgottesdienst. Der Salbungsgottesdienst am Buß- und Bettag (22. November) ist eine besondere Art, Gottesdienst zu feiern und sich von Gott stärken zu lassen. 19:30 bis 21 Uhr in der St. Bernhardt-Kirche, mit Pfarrerin Susanna Worbes und Team.

Kinderbibeltage. Für Kinder von der Vorschule bis zur 6. Klasse, im Gemeindezentrum Hainbachtal. 24.11., 16-19 Uhr, 25.11., 10-16 Uhr und 26.11.: Familiengottesdienst 10:45 Uhr. Es gibt eine spannende Spurensuche, Geschichten von Gott, Kreativstationen, Spaß, gute Gemeinschaft. Anmeldung: KiBiTa2023@gmx.de.

Mach mit beim Krippenspiel oder Singspiel! Die Proben fürs Singspiel in der Hohenkreuzkirche sind montags 17-18 Uhr. Aufführung Heiligabend 16 Uhr in der Hohenkreuzkirche. Infos und Anmeldung bei christoph.schweizer@elkw.de. Für das Krippenspiel im Hainbachtal laden wir alle Kinder ab 6 Jahren ein. Proben an den Adventssonntagen 10:45 Uhr im Hainbachtal. Aufführung im Familiengottesdienst 24.12, 15:30 im Hainbachtal. Anmeldung bei Christine Fleischer: Christine.Fleischer@freenet.de.