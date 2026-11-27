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Zu seinem traditionellen „Abend im Museum“ lädt der Geschichts- und Altertumsverein Esslingen (GAV) am Donnerstag, 3. Dezember 2026, um 19 Uhr ins Stadtmuseum im Gelben Haus ein.

Im Mittelpunkt des Abends steht die jährliche Mitgliederversammlung. Neben dem Bericht des Vorsitzenden Dirk Zimmermann und dem Kassenbericht wird der Verein auf seine vielfältigen Aktivitäten und Veranstaltungen des vergangenen Jahres zurückblicken. Außerdem werden ausgewählte Neuerwerbungen vorgestellt, die die Sammlungen des Vereins bereichern.

Ein besonderer Programmpunkt ist die Würdigung von Frau Dutzi, die das Projekt zur Dokumentation der historischen Grabstätten auf dem Ebershaldenfriedhof seinerzeit maßgeblich angestoßen hat und mir viel Engagement und Zeit tatkräftig fachlich und praktisch unterstützt hat.

Im Anschluss bietet der Abend Gelegenheit zu Gesprächen und zum persönlichen Austausch in vorweihnachtlicher Atmosphäre. Der GAV freut sich auf die Begegnung mit seinen Mitgliedern und einen gemeinsamen Abend im Stadtmuseum.

Termin: Donnerstag, 3. Dezember 2026, 19 Uhr

Ort: Stadtmuseum im Gelben Haus, Hafenmarkt 7, Esslingen