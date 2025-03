Ab sofort: Anmeldung zum Sommertraining

Foto: e

Die Sonne kommt, der rote Sand ist geliefert, die Plätze warten auf ein “make-over”: der TC Altbach Zell freut sich auf die nahende Draußen-Saison! Zuerst aber ist am heutigen Freitag um 18:30 Uhr unsere Mitgliederversammlung im Clubhaus, unter anderem wird der Vorstand samt Beisitzer*innen neu gewählt. Dann sind wir natürlich als Verein bei “ES putzt” dabei, bevor es an die eigene “Platz-Putzete” geht.

An alle Aktiven: ab sofort können sich alle zum Sommertraining anmelden – das erfolgt online über die homepage www.tcaz.de/training-anmeldung