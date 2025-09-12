Ab ins Kloster

Foto: Peter Köhle

Die Franziskanerkirche ist ein verschwiegener Ort. Eine Oase in der Stadt. Eine offene Kirche ohne Bänke, ein Raum von faszinierender Ruhe, Höhe und Leere. Am Tag des Offenen Denkmals gibt es dort ein Konzert zu erleben und Wertvolles zu entdecken. Das ganze Jahr aber wird dieses Denkmal genutzt durch einige Angebote, mit denen mitten im Alltag Rückzug oder ermutigender Austausch, heilsame Besinnung oder Bewegung gelingt. Am 13.09., wie an jeden zweiten Samstag im Monat, wird das gregorianisch gesungene Mittagsgebet um 12:12 Uhr in der Franziskanerkirche stattfinden. Ebenfalls dort startet am 14.09. um 20 Uhr “Jugum” – Europäisches Klosteryoga – der Eintritt ist frei. Ab dem 15.09. wird die Stunde der Stille, unser offenes wöchentliches Meditationsangebot, den Faden des Gebets und der Aufmerksamkeit wieder aufnehmen, jeweils Montagabends pünktlich um 18 Uhr. Der Meditative Tanz bietet mittwochs um 20:00 Uhr (nächster Termin: 17.09.) tiefe, heilsame und froh machende Erfahrungen. Die Tanz-Reise (Core Connexion Transformational Arts, nächster Termin: 20.09.) bietet im geschützten Raum eine großartige Möglichkeit, sich selbst zu finden und auszudrücken. Montags ab 19:15 Uhr können Sie etwa zweimal im Monat durch Eutonie-Übungen Stress abbauen und eine dynamische, aufrechte Haltung aktivieren (nächster Termin: 22.09.). Zum Kurs “Singen am Vormittag” (monatlich mittwochs ab 24.09.) sind Sie ebenfalls freundlich eingeladen. Alle weiteren Informationen unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster.