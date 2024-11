Ab in den Esslinger Liederkranz!

Foto: S.Bade-Bräuning

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine offene Probe im Gemischten Chor des Esslinger Liederrkanzes! Interessierte treffen sich am Dienstag, 5.11. um 18 Uhr in der Aula der Schule Innenstadt (Blumenstr, 33, Gelände der Katharinenschule).

Die Initiative des Chorverbands ist ein willkommener Anlass für Neu- und Wiedereinsteiger/-innen. Ma könnte auch sagen, eine Steilvorlage, um den lange gehegten Wunsch, mal wieder im Chor zu singen, zu verwirklichen!

“Wer Chorerfahrung hat, hat’s leichter, aber auch Neueinsteiger/-innen sind willkommen”, sagt Leiterin Steffi Bade-Bräuning. Info: www.esslinger-liederkranz.de; sbb@sbb-musik.de; Tel 0711-80 64 019

Herzliche Einladung an alle zum Konzert mit Carmina Burana am Mo, 2.12., 20 Uhr, Aula der Hochschule Esslingen!