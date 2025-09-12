Ab in den Chor!

Foto: Bild: Esslinger Liederkranz

In der “Woche der offenen Chöre” des deutschen Chorverbands heißt der Esslinger Liederkranz besonders neue Sänger*innen willkommen. Treffen ist ab 18 Uhr in der Aula der Katharinenschule zum Meet and Greet, Warm Up und zur Probe mit Barockmusik, Klassik und modernen Klängen. Wer chorerfahren ist, hat einen eichteren Start, aber auch Neueinsteiger, Wiedereinsteiger*innen, Sing.Enthusiasten/innen sind herzlich willkommen. Entdecke Dein neues Hobby! Kontakt: sbb@sbb-musik.de, Tel 0711 80 64 019, www.esslinger-liederkranz.de