Foto: ADFC Baden-Württemberg

Am 21. September 2025 radeln Radfahrer:innen aus allen Himmelsrichtungen nach Stuttgart. Unter dem Motto „Ab aufs Rad! Gemeinsam sicher ankommen“ werden tausende Teilnehmende aus dem ganzen Land erwartet. Ziel ist der Schlossplatz in Stuttgart, wo eine zentrale Abschlusskundgebung um 15:30 Uhr stattfindet.

Die Sternfahrt ist sowohl politischer Protest als auch ein erlebbares Zeichen für die Verkehrswende: „Radfahren muss für alle möglich, sicher, komfortabel und selbstverständlich sein“, so Matthias Zimmermann, Landesvorsitzender des ADFC. Die Veranstaltenden fordern zusammen mit den Teilnehmenden den zügigen Ausbau eines landesweiten Radnetzes, mehr Radschnellwege und sichere Radwege entlang von Landes- und Bundesstraßen.

Die Aktion des Fahrradclubs zeigt, wie viele Menschen bereits Rad fahren und wie dringend sich viele bessere Bedingungen dabei wünschen. Neben dem politischen Anliegen steht auch der Gemeinschaftsaspekt im Vordergrund: Die Sternfahrt ist ein Fest auf zwei Rädern – bunt, laut, fröhlich und voller Energie. Egal ob jung oder alt, sportlich oder gemütlich: alle können mitfahren!

An diesem Tag übernehmen die Radfahrenden selbst Hauptverkehrsachsen wie die B10 oder B14 – ein starkes Signal für mehr Platz und mehr Sicherheit auf unseren Straßen.

Die gemeinsame Anfahrt aus Esslingen startet um 13:45 am Esslinger Bahnhof.

Weitere Startorte der Sternfahrt und Strecken sind auf https://bw.adfc.de/artikel/sternfahrt-stuttgart zu finden.

Alle Routen führen zur zentralen Abschlusskundgebung auf dem Schlossplatz in Stuttgart.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kontakt: thomas.albrecht@adfc-bw.de