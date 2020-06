Ab 2. Juni 2020 wieder offen!

In den letzten Wochen wurde in der Kunstakademie Esslingen renoviert und sie wurde „coronafest“ gemacht. Es gibt klare Linien, um den Abstand einzuhalten und genügend Möglichkeiten, die notwendigen Hygienemaßnahmen zu befolgen.

Es wird hier wieder gemalt und gezeichnet, in der Bildhauerwerkstatt werden Steine behauen und Drähte verlötet und nicht zuletzt gibt es hier viele andere Möglichkeiten, der Kreativität auf völlig neuen Wegen ihren Lauf zu lassen. Unter anderem finden Sie diese auf unserer Website kunstakademie-es.de in der Rubrik „Interdisziplinäre Kunstkurse“.

An der Wand im Treppenaufgang der Kunstakademie haben beispielsweise in den letzten Monaten (noch vor der coronabedingten Schließung der Akademie) nach und nach immer mehr Farbflächen zueinander gefunden. Farbige Kartons werden rechtwinklig und mit gleichen Abständen zueinander gesetzt. Entlang dieser vagen Gestaltungsregel entwickelte sich nun ein Dialog mit mehreren Beteiligten aus verschiedenen Fachbereichen, der zunehmend weitere der Tafeln und Farben in Verbindung zueinander bringt.

Wie beim Spiel entwickeln sich solche Gestaltungsprozesse immer dann produktiv, wenn dem Zufall ein Spielfeld gegeben wird: Kein Spiel ohne Regel. Das Interessante an der Bildenden Kunst dabei ist, dass sowohl das eine wie das andere nicht vorgefertigt aus einer Schachtel gezogen werden muss, sondern immer wieder neu erfunden und ausbalanciert werden kann.

Zu diesem Spiel mit dem Zufall finden Sie mehr digitale Informationen auf unserem Blog und ab 2. Juni können Sie sich die reale Wand ansehen.

WIR freuen uns auf SIE!