A-Jugend im Pokal-Viertelfinale gegen Heidenheim

Foto: Martin Hägele

Am Samstag, den 17. Juli 2021, steht ein Knaller an! Im Viertelfinale des A- Jugend Verbandspoklals trifft der FCE in Sirnau auf den Nachwuchs des II. Bundesligisten 1.FC Heidenheim 1846. In diesem historischen Aufeinandertreffen spielt erstmalig in der Geschichte des Esslinger Fußballs ein Esslinger Verein in einem Pflichtspiel gegen eine Mannschaft aus der Bundesliga. Die Heidenheimer kämpfen in der A- Junioren-Bundesliga Süd/Südwest um Punkte, die FCE-Jungs in der Landesstaffel Mitte. Im wfv- Pokal der A- Junioren gewann der FCE- Nachwuchs in Runde 1 und 2 hoch mit 8: 1 und 5:0 gegen den SV Fellbach bzw. den FC Normannia Gmünd und im Achtelfinale in Runde 3 vor 14 Tagen mit 2:1 gegen den VfL Nagold. Sollten die Esslinger das Halbfinale erreichen, dann geht es voraussichtlich wieder gegen einen Bundesligisten – den VfB Stuttgart. Doch soweit ist es noch lange nicht. Zunächst gilt es für die Esslinger Jungs die hohe Hürde 1.FC Heidenheim zu überspringen. Und mit der Hilfe und Unterstützung von vielen Esslinger Zuschauer*innen ist in diesem einen Spiel David gegen Goliath ein Esslinger Sieg möglich. Zudem ist dieses Pokalspiel für alle fußballinteressierten Esslinger/Innen eine günstige Gelegenheit, (endlich) wieder ein Fußballspiel live auf einem Sportplatz in Esslingen zu erleben, bei dem es „um was geht“. Das Spiel in diesem spannenden Pokalwettbewerb beginnt am diesem Samstag in Sirnau um 16.30 Uhr. Und die SG Eintracht Sirnau wird wie gewohnt für die Bewirtung ihrer Gäste sorgen. Als freundlicher Gastgeber werden die Verantwortlichen den ZuschauerInnen sicherlich nicht nur die obligatorische und lange vermisste leckere rote (Stadion)Wurst vom Grill anbieten.