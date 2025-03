Foto: _Esslinger Bildungsinitiative e.V._

*Die Magie der Kunst und Sprache: Zwei Berührende Veranstaltungen*

Während die Wolken langsam am Himmel vorbeiziehen, öffnete das ESBI Kulturzentrum seine Türen für die Fantasie der Kinder. Bei der ersten Veranstaltung nahmen die Kinder Häkelnadel und Garn in die Hand und stellten wunderschöne Lesezeichen her. Mit jeder Masche lernten sie Geduld und Konzentration, während sie im Tanz der Farben ihre künstlerischen Fähigkeiten entdeckten. Ihre feinmotorischen Fähigkeiten entwickelten sich, und jedes von ihren kleinen Fingern geschaffene Muster wurde zu einem Kunstwerk. Diese Aktivität, die sich mit der Freude am Lesen verband, stärkte ihr Selbstvertrauen.

Bei der zweiten Veranstaltung tauchten die Kinder in die magische Welt der Sprichwörter und Redewendungen ein. Durch die Kraft der Worte entdeckten sie die Weisheit der Vergangenheit und unser kulturelles Erbe. Jedes Sprichwort förderte ihr kritisches Denken, ihre Interpretationsfähigkeiten und ihr abstraktes Denken. Das Sprichwort “Zeit ist Geld” lehrte den Kindern den Wert der Zeit und deren effiziente Nutzung. Diese Erfahrung half ihnen, ihre Verantwortung rechtzeitig zu erfüllen und Chancen zu nutzen.

Im ESBI Kulturzentrum freuen wir uns sehr, zur Entwicklung unserer Kinder beizutragen. Jedes von ihnen verspricht eine hoffnungsvolle Zukunft. Auch in Zukunft werden wir mit solchen Veranstaltungen an ihrer Seite sein und sie dabei unterstützen, ihre Fähigkeiten weiter zu entfalten.

*Kontakt:* info@esbi-ev.de / www.esbi-ev.de