9€ Ticket und dann?

Foto: VCD Esslingen

Drei Monate 9€ Ticket: Menschen nutzen den klimafreundlichen und besonders flächeneffizienten Öffentlichen Verkehr (ÖV) vermehrt wenn er ähnlich einfach und preiswerter ist wie Autofahren.

Erste Analysen besagen, dass von Juni bis August rund 10% der Autofahrten durch ÖV-Fahrten ersetzt wurden.

Überfüllte Zuge und Verspätungen zeigten, dass der Ausbau der ÖV-Kapazitäten und die Verbesserung von Komfort und Zuverlässigkeit längst überfällig sind.

Die Bereitstellung von ausreichend Investitionsmitteln in Klimaschutz und Zukunftsmobilität verhindern aktuell noch der Finanzminister und der Verkehrsminister der FDP. 2021 wurden in Deutschland nur 124€ pro Einwohner in Schieneninfrastruktur investiert. Luxemburg mit 607€ und die Schweiz mit 413€ zeigen wie es geht.

Sobald angemessene Investitionsmittel vom Bund hier ankommen kann und sollte Esslingen kurzfristig das ÖPNV-Angebot weiter ausbauen. Denn Esslingen ist mit seinem Busnetz nicht auf den langwierigen Bau von Schienen anweise. Im ersten Schritt betreibt Esslingen ab Ende 2023 sein Busnetz zu zweidrittel mit Batterieoberleitungsbussen angetrieben von klimaneutralem Strom. Die 2019 mit nur knapp Mehrheit aus Grünen, SPD, Für und die Linke beschlossenen Ausbau des Oberleitungsnetzes wurde im Frühjahr 2022 belohnt. Der Bund übernimmt mit 27,4 Mio € die Kosten für 46 neue Battrieoberleitungsbusse.

Ein großes Plus ist die hohe Energieeffizienz. Rund 90% der Energie des Stroms kommen an den Rädern an. Untersuchungen zeigen: Insbesondere bei dichter Taktung ist der O-Bus besonders kostengünstig. Voraussetzung für hohe Akzeptanz ist, dass die Busse nicht im Stau stecken. Das klappt, wenn tatsächlich viele Fahrten vom Auto auf den Umweltverbund verlagert werden und nicht weiter nur noch mehr Kfz-Verkehr gefördert wird. Auch auf kommunaler Ebene können hier mit Parkraumbepreisung, flächendeckendem Carsharing und guter Fuß- und Radinfrastruktur wirksame Weichen gestellt werden.