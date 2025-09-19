90 Jahre 1935 – 2025

Foto:
90 Jahre – das müssen wir Feiern!
Der Obst- und Gartenbauverein St. Bernhardt- Wiflingshausen lädt Sie, sehr herzlich
zum Jubiläumsnachmittag am Freitag, 03. Oktober 2025 ab 14:00 Uhr
ins Gemeindezentrum Hainbachtal Alte Talstraße 52 ein.
Unter dem Motto OGV = OIFACH GMÜTLICH VEREINT wollen
wir diesen Jubiläumsnachmittag gestalten.
Gemeinsam freuen wir uns auf:
Den Auftritt vom Sängerkranz St. Bernhardt – Wiflingshausen (Männerchor)
Das Apfelsaft pressen sowie das Kinderbasteln.
Wir informieren Sie mit Infoständen und Proschüren über verschiedene Themen.
Bei Kaffee, Kuchen, Getränken und Vesper soll die Geselligkeit nicht zu kurz kommen.