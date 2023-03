Foto:

Den Auftakt bildete ein Vortrag des Meteorologen Michael Gutwein. Sehr interessant und kurzweilig referierte er zum Thema Wetter, Witterung und Klima Danach eröffnete der 1. Vorsitzende Kai Hehr den offiziellen Teil der 90. Hauptversammlung. Nach dem Gedenken an die im vergangenen Jahr verstorbenen Vereinsmitglieder, beleuchtete Kai Hehr die Mitgliederentwicklung. Leider ist war die Mitgliederzahl etwas rückläufig. Kai Hehr appelliert an die Versammlung neue Mitglieder zu werben. Nach dem Protokollbericht des Schriftführers Werner Friesch gibt er einen kurzen Rückblick auf den Tagesausflug des Vereins im vergangenen Jahr mit einer lohnenswerten Sauschwänzlesbahnfahrt, dem Rheinfall und nach Stein am Rhein. Fachwart Martin Wendnagel erinnert an die Stammtische in den Seewiesenstuben und den Winterschnittkurs Ende Dezember. Finanzvorstand Jürgen Eberspächer stellt die Entwicklung der Vereinsfinanzen im vergangenen Jahr dar. Der Verein ist weiterhin solide finanziert. Den Reigen der Berichte schließt Kassenprüfer Heinz Fuchslocher ab und bestätigt eine tadellose Kassenführung. Der gesamte Vorstand wird daraufhin einstimmig entlastet. Bei den von Jürgen Eberspächer geleiteten Wahlen werden Uli Hayd und Marcus Hoffmann einstimmig erneut in den Vereinsvorstand gewählt. Auch die Kassenprüfer Gottfried Clauss und Heinz Fuchslocher wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Geehrt werden nun von KOV Vorsitzender Christel Schäfer und Kai Hehr für 40 Jahre Mitgliedschaft Reinhard Hagg, Jürgen Eberspächer sowie Wilhelm Scheuter und für 50 Jahre Mitgliedschaft Rainer Fingerle und Heinz Lung. Bernd Metzger präsentiert sodann das geplante Programm für das Jahr 2023. Ergänzend werden die vorgesehenen Ausflüge am 6.Mai nach Illertissen und Blaubeuren und am 16. September zur Bundesgartenschau nach Mannheim vorgestellt Nach einem kurzen Blick auf die gute Nutzung der Homepage des Vereins im vergangenen beschließt Kai Hehr die Versammlung.