7 Spieler vom Freibauer beim Oeffinger Open

Foto: SK Freibauer Esslingen e.V.

Vom 6. bis 9. Juni fand das alljährliche Oeffinger Schachopen statt. Insgesamt nahmen 109 Schachfreunde am stark besetzten Turnier teil. Gespielt wurden 7 Runden mit klassischer Bedenkzeit – also rund 30 h Schach pro Spieler. An der Spitze zog der Internationale Meister Arthur Pijpers allein seine Kreise und gewann glatt ohne Punktverlust mit 7 Siegen das Turnier.

Der SK Freibauer stellte mit 7 Spielern eine große Delegation. Sehr erfolgreich war Daniel Schaupp, der auf starke 3,5 Punkte kam. Damit konnte er sich in seiner Ratinggruppe den 3. Platz holen und kam im Gesamtklassement auf Rang 41. Auf Platz 46 reihte sich Markus Wilfling ebenfalls mit 3,5 Punkten ein, womit er recht zufrieden sein durfte. Mit der gleichen Punktzahl, aber der deutlich schlechteren Zweitwertung, kam Herbert Albrecht auf Platz 54. Die Platzierung war für ihn aber sehr gut, so lag diese rund 20 Plätze über der Startrangliste. Lars Göltenboth kam auf 3 Punkte, Konstantin Dimitrov und Viswasai Rathnakaram jeweils auf 1,5 Punkte und Michael Schlick auf einen Punkt. Mit den erspielten Ergebnissen durften alle zufrieden sein, wobei bei manchen Partien durchaus mehr drin gewesen wäre.