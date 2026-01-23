555 Euro für die Schnitzelgrube des TSV Berkheim

Foto: Bentzien

Ein tolles Ergebnis: Rund 900 panierte TSV-Schnitzel hat die Metzgerei Leibbrand in Berkheim in der Vorweihnachtszeit verkauft. Jedes Mal profitierte der TSV Berkheim davon, denn ein Teil des Erlöses ging als Spende an unser geplantes Schnitzelgrubenprojekt. Diana und Elmar Rehmann haben den Betrag am Ende noch erhöht und spenden die schöne Summe von 555 Euro an den TSV Berkheim. „Schnitzel essen für die Schnitzelgrube“ war eine gelungene und originelle Aktion. Wir bedanken uns bei allen, die sich die Schnitzel haben schmecken lassen und bei der Metzgerei Leibbrand für die tolle Idee und Unterstützung.

Unser Ziel ist es, an die Sporthalle Berkheim eine Trainingshalle mit einer Schnitzelgrube für unsere Turnerinnen anzubauen. Angesichts der schwierigen städtischen Finanzlage versuchen wir dieses Projekt als Eigenbauvorhaben zu verwirklichen. Die Schnitzelgrube ist absolut notwendig, um im Turnsport weiter erfolgreich sein zu können. Der Abstieg unserer ersten Mannschaft aus der 1. Bundesliga zeigt dies deutlicher denn je. Ohne eigene Schnitzelgrube im regelmäßigen Trainingsbetrieb kann man in der Spitzenliga nicht auf Dauer bestehen. Sie ist aber auch für unsere zweite Mannschft in der Oberliga und unsere zahlreichen Nachwuchsturnerinnen in der Turntalentschule ein Muss, denn durch eine Schnitzelgrube wird das Verletzungsrisiko im Turnsport verringert. Sie ermöglicht das gefahrlose Erlernen schwieriger Turnelemente. Eine Schnitzelgrube in Esslingen wäre für den Turnsport in der Stadt ein großer Schritt nach vorn. Wir möchten dabei auch anderen Vereinen und Schulen die Möglichkeit geben, diese Trainingsstätte zu nutzen. Für dieses Bauprojekt suchen wir Unterstützer und Spender und sammeln auch 2026 weiter Geld. Weitere Infos und die Möglichkeit zur Online-Spende auf www.tsv-berkheim.de.