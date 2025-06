4cross-Rennen im Bikepark Berkheim

Foto: Michael Klein

Rasante Rennen, waghalsige Sprünge, enge Positionskämpfe: Beim 4cross wird auf Mountainbikes heiß gefighted. Vier Fahrer gehen gleichzeitig auf die Strecke und liefern sich ein packendes Ausscheidungsrennen. Die beiden Schnellsten kommen in die jeweils nächste Runde – bis im Finale der Tagesbeste gekürt wird. Am morgigen Samstag findet im Bikepark Berkheim das jährliche 4cross-Rennen des TSV Berkheim statt. Es ist Teil der “European 4cross series” – einer Serie von sieben Rennen in Deutschland und der Schweiz. Berkheim ist die zweite Station in diesem Jahr. Der Saisonauftakt fand in Winterthur (Schweiz) statt. Dort gelang es Lennart Kurz (TSV Berkheim) in seinem ersten U15-Rennen auf Platz zwei zu fahren. Im vergangenen Jahr war er in der Altersklasse U13 Gesamtsieger der Rennserie geworden. Überhaupt war die vergangene Saison die bisher beste für die Riders des TSV Berkheim: Leo Klein wurde Gesamtsieger der U15 und der Teampokal ging erstmals an den TSV. Leo Klein, der in den vergangenen drei Jahren in Berkheim stets das Heimrennen gewann, startet dieses Jahr erstmals in der U17 und fährt damit in der gleichen Altersklasse wie sein Teamkollege Artur Getz, der im Vorjahr das U17-Rennen in Berkheim gewann. Gestartet wird in verschiedenen Kategorien (U11, U13, U15, U17, Hobby, Ladies, Masters und Elite). Der Eintritt in den Bikepark ist frei. Der Bikepark befindet sich am Sportgelände Holzäcker, Jakobstr. 91. Die Qualifikationsrennen finden am Samstag von 11 bis 12.30 Uhr statt. Um 13.45 Uhr beginnen die Finalläufe. Nach der Siegerehrung um 15.30 Uhr gibt es noch ein Fun Race auf 16-Zoll-Rädern. Ab 18.30 Uhr ist noch eine Afterparty auf dem Gelände geplant.