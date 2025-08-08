44. Schurwaldlauf mit Stadtmeisterschaften am 28.

Foto: Turnerschaft

Die Vorbereitungen für den 44. Esslinger Schurwaldlauf sind bei der Turnerschaft Esslingen in vollem Gange. Der Lauf findet am 28. September 2025 auf den Höhen des Schurwalds im Bereich zwischen Aichschieß und dem Segelfluggelände statt. Start und Ziel sind im Georgii-Stadion. Die herrliche 10 km lange Strecke hat in den vergangenen Jahren regelmäßig rd. 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angelockt. Damit gehört der Esslinger Schurwaldlauf – abgesehen von den Stadtläufen – zu den größten 10 km-Läufen in Württemberg.

Bereits seit 1986 finden im Rahmen dieser Veranstaltung die Esslinger Stadtmeisterschaften statt, die in diesem Jahr zum 38-sten Mal ausgetragen werden. An dieser Sonderwertung sind alle Einwohner der Stadt Esslingen sowie Auswärtige, die einem Esslinger Verein oder Betrieb angehören, eine Esslinger Schule besuchen oder an einem Esslinger Lauftreff teilnehmen, startberechtigt. Der Oberbürgermeister der Stadt Esslingen, Matthias Klopfer, hat die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernommen und bereits seine aktive Teilnahme am Lauf zugesagt.

Anmeldungen sind über unsere Homepage www.schurwaldlauf.de möglich. Dort finden sich auch nähere Informationen zum Lauf. Wir freuen uns schon heute auf viele Läuferinnen und Läufer. Auch für Gruppen bleibt noch genügend Zeit, sich auf den Lauf vorzubereiten und an der Teamwertung teilzunehmen.