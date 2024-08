Foto: Turnerschaft

Am Sonntag, den 29. September 2024 ist es wieder soweit: Der 43. Esslinger Schurwaldlauf findet statt! Start und Ziel befinden sich traditionell am Georgii-Waldstadion, Römerstraße 21, 73732 Esslingen (Jägerhaus). Über 10 spannende Kilometer kämpfen sich die tapferen Läuferinnen und Läufer durch den Schurwald. Wir bedanken uns auch in diesem Jahr im Voraus bei Ralf Heer und Werner Strauss für die Organisation der großartigen Veranstaltung sowie bei Esslinger Oberbürgermeister Matthias Klopfer für die erneute Übernahme der Schirmherrschaft.

Start: 10:00 Uhr

Startgebühr: 14,00 € // 8,00 € Schüler + Jugendliche

Siegerehrung: ab ca. 12:15 Uhr

Voranmeldungen erbitten wir bis 26. September 2024, 24 Uhr über unsere Homepage www.schurwaldlauf.de.