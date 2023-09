Foto: Ralf Heer

Die Turnerschaft freut sich auf den 42. Schurwaldlauf, verbunden mit den 36. Esslinger Stadtmeisterschaften am Sonntag, den 24. September 2023. Der traditionelle 10-Kilometer-Lauf startet um 10:00 Uhr am Georgii-Waldstadion, Römerstraße 21, 73732 Esslingen. Hauptorganisator Ralf Heer freut sich, dass Esslinger Oberbürgermeister Matthias Klopfer auch in diesem Jahr wieder die Schirmherrschaft übernehmen wird. Die Anmeldung ist unter www.schurwaldlauf.de möglich. Dort finden Sie auch alle wichtigen Informationen zum Schurwaldlauf. Viel Erfolg!