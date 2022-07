41. Schurwaldlauf mit Stadtmeisterschaft am 25.09.

Foto:

Die Vorbereitungen für den 41. Esslinger Schurwaldlauf sind bei der Turnerschaft

Esslingen in vollem Gange, nachdem der Lauf in den vergangenen beiden Jahren

aufgrund der Corona-Pandemie leider ausfallen musste. Der Lauf findet am 25.

September 2022 auf den Höhen des Schurwalds im Bereich zwischen Aichschieß und

dem Segelfluggelände statt. Start und Ziel sind im Georgii-Stadion. Die herrliche 10 km

lange Strecke hat in den vergangenen Jahren regelmäßig rd. 500 Teilnehmerinnen und

Teilnehmer angelockt. Damit gehört der Esslinger Schurwaldlauf – abgesehen von den

Stadtläufen – zu den größten 10 km-Läufen in Württemberg.

Bereits seit 1986 finden im Rahmen dieser Veranstaltung – in Zusammenarbeit mit dem

Amt für Soziales, Integration und Sport – die Esslinger Stadtmeisterschaften statt, die in

diesem Jahr zum 35-sten Mal ausgetragen werden. An dieser Sonderwertung sind alle

Einwohner der Stadt Esslingen sowie Auswärtige, die einem Esslinger Verein oder Betrieb

angehören, eine Esslinger Schule besuchen oder an einem Esslinger Lauftreff teilnehmen,

startberechtigt. Der Oberbürgermeister der Stadt Esslingen, Matthias Klopfer, setzt die

Tradition seines Vorgängers fort und hat die Schirmherrschaft für die Veranstaltung

übernommen und bereits seine aktive Teilnahme am Lauf zugesagt.

Wir freuen uns schon heute auf viele Läuferinnen und Läufer. Auch für Gruppen bleibt

genügend Zeit, sich auf den Lauf vorzubereiten und an der Teamwertung teilzunehmen.

Anmeldungen sind voraussichtlich ab August möglich. Nähere Informationen finden Sie

rechtzeitig unter www.schurwaldlauf.de .