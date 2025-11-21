3D Druck von A bis Z am 06.12.

Foto:

Du interessierst dich für 3D-Druck und möchtest das wichtigste kennen lernen? Am 06.12. findet wieder unser 3D-Druck Vortrag statt. Hier erfährst du, wie du aus einem 3D Model einen fertigen Druck erhältst.

Dieser Vortrag zeigt dir den praktischen Umgang mit 3D-Druckern und wie sie funktionieren. Du lernst den Ablauf eines 3D-Drucks kennen, wo man Modelle herunterladen kann und wie man diese für den Druck vorbereitet.

Für diesen Workshop benötigst du keine Vorkenntnisse. Es ist für alle, die interessiert sind, bereits einen 3D-Drucker haben oder sich einen zulegen wollen.

Mehr zum Workshop findest du auf unserer Webseite https://essembly.de

Bitte melde dich per Email unter anmeldung@essembly.de an.

Der Workshop ist kostenlos.