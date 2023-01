35000 Menschen in Lützerath!

Foto: Parents for Future Esslingen

Während in Lützerath viele Menschen – auch einige aus Esslingen – bei schlechtem Wetter in friedlicher und hoffnungsvoller Stimmung demonstriert und der Kundgebung mit u.a. Greta Thunberg beigewohnt haben, waren auch die Parents for Future Esslingen gemeinsam mit dem Klimagerechtigkeitsbündnis zur selben Zeit auf den Beinen und haben lautstark bei einem Marsch durch die Innenstadt gezeigt, dass wir in Solidarität mit den Aktivist*innen in Lützerath stehen und die Politik absolut falsch finden, die mit massiver Polizeiaufwartung und RWE-Hilfe in Lützerath teils brutal die Räumung vorantreiben. Parents, die aus Reutlingen und Tübingen in Lützerath waren, verurteilen, dass Aktivist*innen von der Polizei verletzt, teils sogar schwer verletzt wurden/werden. Es handelt sich hier nicht um „Gewalt von beiden Seiten“, das ist eine falsche Darstellung in den Medien, besonders in der Tagesschau, gleich zwei Tage hintereinander. Wir sehen die große Gefahr, dass die gesamte im Kern friedliche Klimagerechtigkeitsbewegung weiter kriminalisiert wird und damit ein Vorwand geschaffen wird, sich mit den so ernsten und dringenden Anliegen und Folgen der Erderhitzung nicht beschäftigen zu müssen. In Lützerath wie in Esslingen war der Samstag ein erlebnisreicher Tag, und wir hoffen sehr, dass wir den verantwortlichen Poliker*innen deutlich gemacht haben, dass in Lützerath nicht nur ein kleines Dorf, sondern die 1,5-Grad-Grenze und das gute Leben von uns und unseren Kindern abgebaggert werden soll.