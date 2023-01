27. Januar: Offene Jugendprobe beim MVL

Foto:

Am Freitag, 27. Januar um 18:30 Uhr, findet im Alten Schulhaus (Im Gehren 3/1, 73732 Esslingen) eine offene Probe unserer Jugendkapelle statt.

Sollten ihre Kinder, ihre Enkel oder auch sie persönlich, Interesse am Erlernen eines Instrumentes haben, dann schauen sie unverbindlich vorbei! Auch wenn bereits ein Instrument gespielt wird und Anschluss an einer Gruppe zum Zusammenspiel gesucht wird, sind sie bei uns richtig!

Es ist keine Anmeldung notwendig. Einfach vorbeikommen. Wir freuen uns auf möglichst viele Gäste!

Vorläufige Vorausschau der Veranstaltungen im 1. Quartal 2023:

26.01.2023 ab 19.00 Uhr Stammtisch im AS

27.01.2023 18.30 Uhr offene Jugendprobe im AS

23.02.2023 ab 19.00 Uhr Stammtisch im AS

25.02.2023 19.30 Uhr Jahreshauptversammlung (Schurwaldhöhe, Römerstraße 27)

25.03.2023 19.00 Uhr Frühjahrsunterhaltung (Gemeindehaus Hegensberg-Liebersbronn)

30.03.2023 ab 19.00 Uhr Stammtisch im AS

MVL – Wir sind anders!

www.mv-liebersbronn,de, facebook sowie instagramm