27.09 : Herbstfest der Familienkirche

Foto: Bild: Esther Kowles auf Pixabay

Die Familienkirche Esslingen (St. Elisabeth) lädt am Sonntag, 27. September 2026, herzlich zum diesjährigen Herbstfest ein. Familien, Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind willkommen – die Veranstaltung ist kostenlos und ohne Anmeldung.

Los geht es von 11 bis 12 Uhr mit einem kreativen Erntedankgottesdienst. Bei gutem Wetter findet dieser auf der Erlebnislandschaft hinter der Kirche statt, bei Regen in der Kirche.

Von 12 bis 16 Uhr schließt sich das Erntedankfest im Gemeindehaus an. Auf die Besucherinnen und Besucher warten unter anderem vegane Kürbissuppe, Brot und ein Mitbringbuffet. Außerdem informiert ein Foodsharing-Stand über gerettete Lebensmittel, die kostenlos mitgenommen werden können.

Wer möchte, kann zum Mitbringbuffet eine Kleinigkeit – süß oder salzig – beitragen. Für den Gottesdienst können außerdem persönliche Erntedankgaben wie Brot oder ein kleines Obstkörbchen mitgebracht werden. Haltbare Lebensmittel wie Nudeln oder Mehl werden als Spende für die Esslinger Tafel bzw. Bedürftige gesammelt.

Das Fest findet in der Familienkirche Esslingen (St. Elisabeth), Häuserhaldenweg 38, Esslingen-Pliensauvorstadt, statt. Bei trockenem Wetter gibt es zusätzliche Angebote rund um das Gemeindehaus.

Jeder Mensch ist willkommen! Die Familienkirche freut sich auf einen bunten Herbsttag mit Begegnung, gutem Essen, Teilen und gemeinsamer Freude.

Kontakt:

Serafina Kuhn, Familienkirche Esslingen (St. Elisabeth)

Häuserhaldenweg 38, 73734 Esslingen

Tel. 0157 – 85 10 47 40

serafina.kuhn@drs.de