27.04.2024 Kult-Kneipennacht Esslingen

Foto:

Die Kult-Kneipennacht kommt zurück nach Esslingen und das Programm steht: In 13

beliebten Gastro-Betrieben gibt es am Samstag, 27. April, ordentlich was auf die Ohren.

Ausgesuchte Bands verwandeln die Innenstadt ab 21 Uhr mit Livemusik in eine klingende Meile.

Wer dabei sein will, kann sich ab jetzt sein Eintrittsarmbändchen sichern.

Der Vorverkauf für die Kult-Kneipennacht läuft auf Hochtouren. Die Träger des

Eintrittsarmbändchens können eintauchen in eine Partynacht voller Musik und netter

Begegnungen. Wie immer gilt: Einmal bezahlen – überall dabei sein! Einlass ist ab 20 Uhr.

Das Eintrittsarmband gibt es im Vorverkauf für 14 Euro in allen teilnehmenden Lokalen, bei Audi

Hahn Esslingen-Zell, beim Esslinger Stadtmarketing, an der SB Tankstelle Pliensauvorstadt, an

der Shell Tankstelle Nellingen, im Traumpalast im Dick-Center sowie online unter https://xevents.

nightowl.app/tickets/

Kurzentschlossene und Nachzügler können das Armband auch am Veranstaltungsabend für 16

Euro an den Abendkassen der Gastronomien erwerben, sofern die Tickets nicht im Vorverkauf

vergriffen sind.

Alle Locations und Bands

Café Maille, Aron Black & The White Shirts (Tribute / Elvis-Show, 50-er, 60-er und die Golden

Hits der 70-er)

Krokodil, The Edge U2 Tribute (Tribute)

Eisbär Metalkeller, M – Metallica Tribute (Tribute / Hard and Heavy)

Uferlos, Smutje & the Galleymen (80-er Kult / Rock- & Pop-Klassiker der 80-er

Palmscher Bau Restaurant, Diet Dope (Pop- & Rockcovers / Tanzbare Kulthits Rock & Pop)

Kristall Café Bar, The Pulz (Brit-Rock / Folk / Postpunk)

Ad Astra Musik-Café & Bar, PVLSAR – Linkin Park Tribute (Rock / Tribute)

Karmeliter Gaststätte, Crazy Maiden (Tribute, Metal)

Gaststätte bei Post, BON SHOW (Tribute)

Schwanen Brauhauskeller, Pat Patricks Horsepower Band (60er / Chuck Berry-Tribute /

Rock´n´Roll)

NALI Coffee & Eatery, Joe Cocker & Tina Turner Show (Tribute)

Joe Penas Cantina y Bar, Run for Cover (Rock / Classic-Rock)

POPs Burger & Sportsbar, Guitarmen Acoustic (Cover, Unplugged-Kult / 70er, 80er, 90er

unplugged)