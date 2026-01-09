2026: Verantwortung in bewegten Zeiten

Foto: Bündnis 90/Die Grünen Esslingen

2026 wird ein Schlüsseljahr. Für Esslingen, für Baden-Württemberg und für Europa. In einer Zeit globaler Krisen, geopolitischer Spannungen, wirtschaftlicher Unsicherheit und einer sich zuspitzenden Klimakrise braucht es politische Kräfte, die Verantwortung übernehmen.

Populisten unterschiedlichster Färbung versuchen politisches Kapital aus dieser Zeit gesellschaftlicher Verunsicherung zu schlagen. Sie schüren Ängste und spielen unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen gegeneinander aus. Dem setzen wir Grünen Zuversicht, Zusammenhalt und konkrete Lösungen entgegen. Dabei agieren wir mit Haltung, einem klaren Kompass und einem offenen Ohr für die Sorgen der Menschen.

Für uns in Esslingen heißt das: Probleme konkret benennen und Zukunft aktiv gestalten. Auch mit der Hilfe von Landesmitteln investieren wir in Bildung, Klimaschutz, Sicherheit, soziale Infrastruktur und eine nachhaltige Wirtschaft. Wir stärken unsere Stadt gegen Hitze und Starkregen, machen Mobilität sauberer und sicherer, schaffen bezahlbaren Wohnraum und setzen auf wirtschaftliche Resilienz statt einseitiger Abhängigkeiten. Sparsamkeit ja – aber nicht auf Kosten unserer Zukunft.

Am 8. März 2026 wählen die Menschen in Baden-Württemberg einen neuen Landtag. Diese Wahl entscheidet darüber, ob unser Land weiter auf Klimaschutz, Innovation, sozialen Zusammenhalt und eine starke Demokratie setzt. Oder ob Stillstand oder sogar Rückschritt dominieren. Um stark zu bleiben, müssen wir gemeinsam Esslingen und Baden-Württemberg mutig gestaltet, statt nur zu verwalten.

Bündnis 90/Die Grünen stehen für Verantwortung in schwierigen Zeiten. Wir drücken uns nicht vor schwierigen Fragen und sagen klar: Klimaschutz, Bildung, soziale Sicherheit und eine starke Demokratie sind keine Kür, sie sind Pflicht. Am 08.03. haben Sie die Wahl: Wir werben um Ihre Stimme für Cem Özdemir, Andrea Lindlohr und Bündnis 90/Die Grünen.