2023 kommt – und schon die erste Hypothek darauf!

Foto: www.ipcc.ch

Vor Kurzem ging es durch die Medien: das bisherige Verbot der Einlagerung von Kohlendioxid im Untergrund soll im neuen Jahr aufgehoben werden! Der Hintergrund:

Kohlendioxid entsteht bekanntlich beim Verfeuern von fossilen Brennstoffen. So leiten z.B. Kohlekraftwerke und Erdgasheizungen dieses klimaschädliche Abgas fortwährend in die Erdatmosphäre ein, wo es sich weltweit immer mehr anreichert: vor Beginn der Industrialisierung lag der Konzentrationswert noch bei 280 ppm, heute, nach jahrzehntelanger intensiver Nutzung von Kohle, Erdöl und Erdgas bereits bei 420 ppm, Tendenz weiter steigend. Dabei wirkt mit, dass wir Menschen in dieser Zeitspanne auch Naturzonen wie z.B. Moore und Wälder großflächig zerstört haben – die waren früher noch in der Lage, Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu holen und dauerhaft zu binden.

Inzwischen stehen wir vor der Wahl: entweder, dieser menschengemachte Anstieg der CO2-Konzentration wird gestoppt – oder der daraus folgende Anstieg der globalen Temperaturen und der Meeresspiegel wird unserer Zivilisation ein quälerisches Ende bereiten. Was müsste man also tun?

Am besten wäre natürlich, im Lebensstil sowie bei Energiegewinnung, Industrieproduktion und Bodenbewirtschaftung zu echter Klimaneutralität zu kommen – also nicht mehr Kohlendioxid freizusetzen, als die Natur aufnehmen kann. Aber das wäre anspruchsvoll! Wir alle müssten uns im alltäglichen Leben wieder in mehr Bescheidenheit üben, und es müsste schnell und kräftig in nachhaltige Technologien investiert werden. Um es ehrlich zu sagen: vieles würde dadurch etwas teurer werden, das Konsumniveau insgesamt etwas sinken – und daher müsste man unbedingt auch für einen gerechten sozialen Ausgleich sorgen.

Manchen erscheint es einfacher, diese echte Problemlösung zu umgehen, und stattdessen das Kohlendioxid energieaufwändig zu sammeln und irgendwo unter der Erde einzulagern. Eine Scheinlösung – und eine riesige Hypothek auf die Zukunft, genau wie schon beim Atommüll!