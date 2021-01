2020 geht – die Hoffnung kommt

Foto: SPD

An der Schwelle vom alten zum neuen Jahr gehen die Gedanken zurück und der Blick nach vorne. Die Gedanken treffen auf ein Jahr, das weltweit in die Geschichtsbücher eingehen wird. Die Corona-Pandemie hat alle Völker eiskalt erwischt und Einzelne sowie die Volkswirtschaften vor ungekannte Herausforderungen gestellt. Man will es eigentlich so schnell wie möglich vergessen. Doch kann man über 80 Millionen an Corona Erkrankte sowie fast 2 Millionen an oder mit dem Virus Verstorbene vergessen? Nein, sicher nicht. Will man das enorme Engagement der Ärzte und Pfleger*innen in Kliniken und Pflegeheimen vergessen? Nein, sicher nicht. Soll man die in wirtschaftliche Not geratenen Privatpersonen, Kulturschaffenden und Unternehmen vergessen? Nein, sicher nicht. Insofern bleiben viel Dankbarkeit und oft eine veränderte Sicht auf die Dinge. Scheinbar Selbstverständliches erfährt neue Wertschätzung, der Verzicht lässt bisher Alltägliches als etwas Besonderes erscheinen. Und das ist gut so.

Der Blick nach vorn bringt die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie, genährt durch die gerade begonnenen Impfungen. Welch ein Glück, dass die Wissenschaft ihre Kräfte gebündelt hat und so schnell ein wirksames Serum entwickeln konnte. Nun bleibt zu hoffen, dass sich ausreichend viele Menschen impfen lassen. Im politischen Fokus fällt der Blick auf zwei wichtige Wahlen: die Landtagswahl in Baden-Württemberg am 14. März und die Bundestagswahl Ende September. Gerade das Jahr 2020 hat gezeigt wie wichtig es ist, Kandidat*innen zu wählen, die mit Moral und Pflichtgefühl Verantwortung übernehmen und wichtige Entscheidungen im Sinne des Allgemeinwohls treffen. So blickt die SPD Esslingen mit Elan und Zuversicht nach vorne und verspricht die Beibehaltung ihres bürgernahen Politikstils. Kommen Sie auf uns zu, sprechen Sie uns an, jederzeit unter info@spd-esslingen.de. Wir wünschen Ihnen für 2021 alles Gute, vor allem natürlich eine stabile Gesundheit.