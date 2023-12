2. Gemeinsames internationales Kochen und Backen

Foto: Foto: Orhan Bulut, buntES

buntES e.V., das interkulturelle Netzwerk in Esslingen lädt am Sonntag, 17.12.23 um 15:00 Uhr herzlich ein zum gemeinsamen Kochen im Familienzentrum Mettingen in der Lerchenbergstr. 10, 73734 Esslingen (Nebeneingang der Grundschule). Es werden afghanische Gerichte unter der Leitung von Danyal und Omid Rasuly in einer lockeren Atmosphäre gemeinsam zubereitet und nach dem Kochen in gemütlicher Gesellschaft gemeinsam verzehrt.

Die Zutaten für die Gerichte werden von Danyal Rasuly bereitgestellt. Am Ende der Veranstaltung werden wir gemeinsam die Kosten für die Zutaten abrechnen.

Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Für eine entsprechende Vorbereitung wird um eine Anmeldung bis zum 16.12.23 bei Orhan Bulut (oribu@gmx.de) gebeten.