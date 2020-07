19 Wochen Singen am Sonntagabend

Nicht zu bremsen waren die Sängerinnen und Sänger des Esslinger Liederkranzes und seines Kinderchors in den letzten vier Monaten. 19 Wochen Balkonsingen liegen hinter ihnen, in denen viele in ihrer Nachbarschaft neue musikalische Freundschaften geschlossen haben. Unter dem Motto „Musiker*Innen für Deutschland“ schallten Lieder von „Kein schöner Land“ bis „An hellen Tagen“, von „Güzel Günler“ bis „Oh Happy Day“ in den Straßen, Vorgärten und von den Balkonen.

Manchmal waren es nur einzelne Musiker, die etwas Positives in ihre Nachbarschaft brachten. An anderen Orten entwickelten sich ganze Singgemeinschaften auf Abstand. Eine bewegende Aktion, die Lust auf mehr macht: So starte der Gemischte Chor und der Kinderchor im Esslinger Liederkranz nach den Ferien mit „fast normalen“ Proben. „Was für eine Freude, nachdem schon seit vier Wochen wieder Stimmproben laufen durften!“, stellt Chorleiterin Steffi Bade-Bräuning fest und lädt neue Sängerinnen und Sänger zum Mitmachen ein. Auch im Kinderchor gibt es zum neuen Schuljahr wieder freie Plätze.

Kontakt: sbb@sbb-musik.de, Tel 0711 – 80 64 019 Kinderchor: Monja Ströck, mro.26@t-online.de, Tel. 0157-704 889 26.