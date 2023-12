1845 wünscht Frohes Fest und ein gutes neues Jahr

Foto: Margot Kemmler

Das Jahr 2023 war ein Jahr, das uns vor Augen gehalten hat, dass nichts, was wir noch gestern für beständig gehalten haben, heute noch Gültigkeit besitzt. Die politische Lage ist seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine aus den Fugen geraten. Kriege und ein wie es scheint unaufhaltsamer Rechtsruck in der Parteienlandschaft lasten schwer auf einem großen Teil der Menschen in Europa und in Deutschland.

Doch gerade die Advents- und Weihnachtszeit bringt wieder Licht in unsere Welt und lässt Hoffnung in uns keimen.

Ein Stern, ein Mensch, ein Weg, ein Licht, ganz hell in unser Dunkel bricht. Diese Worte von Wilhelm Willms sind voller Zuversicht und machen Mut.

Lassen Sie uns zum Ende des Jahres Innehalten, uns auf das wesentliche konzentrieren und uns auch an die vielen schönen und erfolgreichen Ereignisse im Sportjahr der SV 1845 Esslingen erinnern.

Unsere Sportvereinigung gab und gibt uns ein Stück Heimat, in der wir uns alle auf Augenhöhe begegnen und ohne Hass und Hetze gemeinsam Sport treiben und in geselliger Runde Abteilungsfeiern und Ausflüge veranstalten.

Dies alles wäre ohne die Mitarbeit unserer Ehren- und Hauptamtlichen, ohne unseren Sponsoren, Geschäftspartnern und ohne unsere treuen Mitglieder nicht möglich.

Dafür ein herzliches Dankeschön im Namen der Vorstandschaft.

Unser Dankeschön gilt auch unserem Partnerverein FC Esslingen und der Stadtverwaltung Esslingen

Wir wünschen allen besinnliche Weihnachten, entspannte freie Tage und einen guten und vor allem gesunden Start ins Jahr 2024!