18.SWE-Eltern-Kind-Lauf in Berkheim

Foto: Bentzien

Am 8.Mai um 18 Uhr fällt der Startschuss für den SWE-Eltern-Kind-Lauf des TSV Berkheim, Der familiäre Laufspaß für Klein und Groß findet bereits zum 18.Mal statt. Das Besondere ist sein familiärer Charakter: Zwar läuft auch in Berkheim die Stoppuhr mit und am Ende werden die Siegerinnen und Sieger gekürt, im Vordergrund steht aber das Miteinander und die Freude an der Bewegung. Der Eltern-Kind-Lauf ist ein Staffelwettbewerb für Zweierteams: Es geht über die “Berkheimer Meile”, einen ca. 1,5km langen flachen Rundkurs auf festem Boden im Berkheimerr Wald. Ein Erwachsener und ein Kind (8-14 Jahre) bilden jeweils ein Laufteam. Ein Team-Mitglied läuft insgesamt drei Runden (à 1,5km), das andere zwei Runden. Nach jeder Runde wird gewechselt. Neben dem eigentlichen Eltern-Kind-Lauf gibt es zwei weitere Wettbewerbskategorien: Bei den “freien Läuferteams” bilden ebenfalls zwei Personen ein Team, hier ist das Alter egal. Auch hier läuft ein Teammitglied drei Runden, das andere zwei. Zudem gibt es eine Walking-Kategorie, bei dem die beiden Teammitglieder (Alter egal) jeweils zwei Runden laufen. Treffpunkt und Start für die Läufe ist an der Donareiche im Berkheimer Wald, drei Minuten zu Fuß vom Parkplatz Waldheim am Sportgelände Holzäcker entfernt. Im Anschluss an die Läufe folgt ein gemütliches Beisammensitzen mit Imbiss und Getränken auf dem Sportgelände Holzäcker. Dabei gibt es attraktive Preise der Sponsoren zu gewinnen. Der TSV Berkheim freut sich auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es gibt keine Startgebühr! Anmeldung zum Lauf auf www.tsv-berkheim.de