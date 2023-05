16.Internationaler Spieth-Cup des TSV Berkheim

Foto: Georg Hrivatakis

Anni Bantel und Sarah Vogel vom TSV Berkheim haben beim 16.Internationalen Spieth-Cup in der Berkheimer Sporthalle mit starken Leistungen überzeugt. Sarah Vogel gelang als Gesamtzweite in der Altersklasse 11 der Sprung aufs Siegertreppchen. Anni Bantel begeisterte mit einer Barrenübung, für die sie über alle Altersklassen hinweg die Tageshöchstwertung bekam. Unter den mehr als 200 Turnerinnen aus ganz Deutschland und Luxemburg waren 13 vom TSV Berkheim am Start. Rund 50 Helferinnen und Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.

Sarah Vogel zeigte sich an allen Geräten gleichermaßen stark, vebesserte ihre Punktezahl und freute sich am Ende sehr über Platz zwei. Sie musste sich lediglich Maha Feniuk vom SSV Ulm geschlagen geben. Anni Bantel vom Bundesliga-Team des TSV Berkheim schonte sich noch nach einer früher erlittenen Fußverletzung und ging nur an zwei Geräten an den Start. Sowohl am Barren (13,45 Punkte) als auch am Balken (11,55) bekam sie dabei die beste Wertung in ihrer Altersklasse. Überragend war dabei ihre Barrenübung, bei der sie als Abgang erstmals einen Tsukahara zeigte. Den Sieg in der Altersklasse 13 sicherte sich die Deutsche Jugendmeisterin im Gerätemehrkampf Madita Mayr vom TSV Jetzendorf.

Auch für die weiteren Turnerinnen des TSV Berkheim war der Spieth-Cup sowohl Standortbestimmung als auch Vorbereitung für die weitere Saison. Petra Stabile errang in der Altersklasse 16+ den 10.Platz, Marie Eberspächer kam in der Altersklasse 12 auf Platz 17. Beide erhielten am Sprung ihre jeweils beste Punktezahl. Die weiteren Platzierungen von TSV-Turnerinnen: Altersklasse 8: 20.Romy Bantel, 24.Fay Richardi, 25.Nora Müller, 26.Estelle Köstner. Altersklasse 7: 10.Elena Stabile, 14.Hanna Wöhrle, 14.Marie Schabert (punktgleich), 17.Viktoria Voitsekhivska, 20.Charlotte Krug. Nach der Siegerehrung sorgte TSV-Maskottchen Korni mit einem gemeinsamen Tanz für Freude bei den jüngsten Turnerinnen.