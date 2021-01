Foto: Wolfgang Heisler

Bereits Mitte November des vergangenen Jahres wurde der erste Baum der Aktion „150 Jahre SPD Esslingen – 150 Bäume für die Stadt“ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Er wurde im Diakonissengarten neben der Hirschlandstraße in Oberesslingen gepflanzt. Es handelt sich dabei um eine Aktion der SPD Esslingen im Rahmen ihres 150-jährigen Jubiläums: Im Laufe des laufenden Jahres wird die SPD Esslingen 150 Walnussbaum-Setzlinge an Interessenten verschenken. „Angesichts der Corona-Situation ist es für die SPD Esslingen bisher leider nicht möglich, viele ihrer geplanten Jubiläumsaktivitäten durchzuführen“, so Daniel Blank, Vorsitzender der SPD Esslingen. „Unsere Walnussbaum-Aktion konnten wir allerdings schon starten – und es haben sich bei uns auch schon zahlreiche Interessenten gemeldet, die einen Walnussbaum-Setzling für ihren Garten und ihr Stückle haben möchten. Wir sind froh, dass wir auch auf diese Weise nachhaltig zur nachhaltigen Gestaltung unserer Stadt beitragen können.“

Unter der E-Mail-Adresse „150Jahre@spd-esslingen.de“ können sich Interessenten melden, um sich für einen Walnussbaum-Setzling erfassen zu lassen. Die Setzlinge brauchen in der ersten Zeit dabei ausreichend Bewässerung, um ein gutes Anwachsen zu ermöglichen. Ausgegeben wird die erste Tranche der Setzlinge am Samstag, 16. Januar, 10-12 Uhr, auf dem Parkplatz der Gaststätte „I Tenori“, Alte Talstraße 10, Esslingen-St. Bernhardt.

Neben der Walnussbaum-Aktion sollen im Laufe des Jahres noch weitere Veranstaltungen und Aktionen an das Jubiläum der SPD erinnern. „Wegen der Pandemie müssen wir dabei natürlich sehr besonnen agieren – und hoffen doch darauf, dass es bald wieder möglich sein wird, einige der geplanten Veranstaltungen durchzuführen. Spätestens im November wollen wir mit einem großen Festabend unser Jubiläum in angemessenem Rahmen feiern. Und dann wissen wir auch, wo die 150 Walnussbäume gedeihen werden“, so Daniel Blank abschließend.