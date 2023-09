15.9.: Klimastreik, Park(ing)Day und Critical Mass

Foto: Petra Schulz VCD Esslingen

Am Freitag den 15. September ist in Esslingen ganz schön was los:

Auf 15 Uhr laden die Fridays-for-Future zum Esslinger Klimastreik ein. Start ist am Bahnhofsvorlatz. Von da aus bewegt sich der Demozug durch Esslingen. Unter dem Motto #EndFossilFuels endet er gegen 16 Uhr im Merkelpark.

Dort startet mit Infoständen und Musik das weitere Programm. Unter anderem auch der Park(ing)Day. Im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche lautet das Motto „Wie wollen wir Leben? Dabei erleben, informieren und diskutieren wir, wie Mobilität in Esslingen sozial gerecht und klimaverträglich organisiert werden kann. Kommt zum Feiern und Chillen in der Kulturarche. Dieser „Party-Handwagen“ des Kulturzentrums Dieselstaße ist so groß wie ein Auto. Er ist gemacht, um einen öffentlichen Parkplatz in Raum für Begegnungen zu verwandeln. Ganz im Sinne des Par(ing)Day-Mottos: Stadt für Menschen und gutes Leben. Der Park(ing)Day wird seit 2005 weltweit in vielen Städten begangen. Dabei werden immer am 3. Freitag im September Parkplätze, für kurze Zeit, in kleine Parks verwandelt.

Um 17:45 Uhr sind alle herzlich eingeladen sich in den Fahrradsattel zu schwingen, um ganz entspannt und bei guter Musik, als Critial Mass gemeinsam die Stadt zu durchradeln. Zum Ausklang des Aktionstags endet die Critical Mass dann, nach gut einer Stunde, im Merkelpark.

Dabei bietet das 5bis9 an der Villa Merkel Getränke und Liegestühle.

Herzliche Einladung dazu.